Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl yaz tatilinde düzenlenen Yaz Kur’an Kursları, Mersin’in Anamur ilçesinde büyük bir heyecan ve coşkuyla başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen kurslar, Türkiye genelinde olduğu gibi Anamur’da da 30 Haziran itibariyle başladı. 7 hafta sürecek olan kurslar, 15 Ağustos’ta sona erecek.

"Her yaz yeni bir heyecan: Cami, çocuk ve Kur’an’ sloganıyla başlayan kurslar kapsamında Anamur’daki camilerde yüzlerce çocuk ve genç bir araya geldi. Kurslarda çocuklar, Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra İslam’ın temel inanç esasları, ibadetler ve Hz. Muhammed’in hayatını öğrenme fırsatı buluyor.

Müftü Fidan’dan ailelere çağrı

Anamur Müftüsü Mehmet Fidan, Yaz Kur’an Kurslarının başlaması dolayısıyla yaptığı açıklamada, ailelere çocuklarını camilere göndermeleri çağrısında bulundu. Müftü Fidan, "Merkez, ilçe, belde ve köylerimizdeki tüm cami ve Kur’an kurslarımızda öğrencilerimizi bekliyoruz. Hocalarımız, Kur’an-ı Kerim, ibadet, İslam ahlakı ve tarihini çocuklarımıza öğretmek için büyük gayret sarf edecek. Ülkemize ve milletimize faydalı nesillerin yetişmesi için bu kurslar büyük önem taşıyor" dedi.

Ailelerin kurs sürecinde çocuklarını yalnız bırakmamaları gerektiğine de vurgu yapan Müftü Fidan, "Aileler, çocuklarının durumunu öğrenmek için zaman zaman camilere gelsin, hocalarımızla görüşsün. Bu süreç, hem çocuklarımız hem de eğitim kalitesi açısından çok faydalı olacaktır. İnşallah bu kurslar sayesinde hayırlı nesiller yetişir" diye konuştu.

Öte yandan Anamur İlçe Müftülüğü tarafından çocukları namaza teşvik etmek amacıyla ’Sabah namazını 40 gün camide kıl’ bisiklet kampanyası başlatıldı. 7-14 yaş arası çocuk ve gençleri kapsayan kampanya, 30 Haziran’da Marulyalı Camii’nde sabah namazıyla başladı. Kampanya kapsamında çocukların 15 Ağustos’a kadar düzenli olarak sabah namazına katılması hedefleniyor.

Kampanya sonunda düzenli katılım sağlayan çocuklara bisiklet ve çeşitli hediyeler verileceği bildirildi.