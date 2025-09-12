Mersin’in Anamur ilçesinde 2025-2026 Adli Yılı düzenlenen törenle açıldı.

Anamur Adliyesi Adli Yıl açılışı adliye sarayındaki Atatürk Anıtı önünde bugün yapılan törenle gerçekleştirildi. Törene Anamur Kaymakamı Kemal Duru, Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, ilçe protokolü, hakimler, savcılar, avukatlar, adliye personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, adaletin millet hayatındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti. Başsavcı, Anamur Adliyesi’nin yeni binasının yapım sürecini, sağlanan fiziki imkânları ve baroya tahsis edilen ferah çalışma alanlarını paylaştı. Ayrıca, binanın resmi açılışının Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek zamanda yapılacağını heyecanla beklediklerini ifade den Çatlı, bu açılışın ayrıca Anamur Ağır Ceza Mahkemesi’nin kuruluşundan sonraki ilk adli yıl açılışı olduğunu da vurguladı.

Başsavcı Çatlı, konuşmasının sonunda "Adalet, milletin varlığının teminatıdır, millet de adaletin en büyük dayanağıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

Tören, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.