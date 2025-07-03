Kırıkkale’de, dağlık ve ormanlık alanlarda fotokapanlara yansıyan görüntüler, karaca, vaşak, saz kedisi ve su samuru gibi türlerin doğadaki yaşamını gözler önüne serdi. Doç. Dr. Ali Uğur Özcan, bu görüntülerin ekosistemin sağlıklı işleyişini ve türlerin korunarak çoğaldığını kanıtladığını söyledi.

Kırıkkale’de yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla gözler önüne seriliyor. Kentin farklı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlar sayesinde, karaca, vaşak, saz kedisi, su samuru, kurt ve tilki gibi türleri doğal yaşam alanlarında görüntülendi. Görüntülerde, bu hayvanların doğada serbestçe dolaştığı, beslendiği ve birbirleriyle etkileşim içinde oldukları anlar dikkat çekiyor. Özellikle gece saatlerinde kaydedilen bazı görüntüler, türlerin doğal davranışlarını belgeleyerek bilimsel çalışmalara da katkı sağlıyor.

Gelişmeleri değerlendiren Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Anabilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Ali Uğur Özcan, Kırıkkale’nin yaban hayatı bakımından artık Türkiye’nin en zengin bölgelerinden biri haline geldiğini söyledi. Özcan, bölgede karaca, vaşak, su samuru ve saz kedisi gibi birçok önemli türün popülasyonlarında artış yaşandığını vurgulayarak, bu başarıda koruma çalışmalarının ve doğal habitatın korunmasının etkili olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Ali Uğur Özcan, Türkiye genelinde yürüttükleri yaban hayatı araştırmalarında özellikle Kırıkkale’de de yoğunlaştıklarını ifade ederek, "Kırıkkale, yaban hayatı konusunda oldukça zengin bir yer olduğuna dair elimizde birçok verimiz bulunuyor. Bunu hem koruma hem de geliştirmek adına elimizden geldiğince, başta Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olmak üzere beraber çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Kırıkkale’nin dört büyük dağ kütlesini barındırdığına dikkat çeken Özcan, "Kırıkkale aslında 4 tane dağ kütlesini içeriyor. Farklı ekosistemler içeriyor. Özellikle Kızılırmak Vadisi’nin kenarında olması, hem Delice Irmağı hem de Kızılırmak ile beraber önemli bir alan oluşturuyor. Böyle bir ekosistem çeşitliliğinin olması da yaban hayatı yönünden Kırıkkale’yi zengin bir hale sokuyor. Kırıkkale’de birçok hayvan türü var" ifadelerini kullandı.

"Kırıkkale’de ciddi bir popülasyon artışından bahsedebiliriz"

Bölgede son 10 yıldır düzenli olarak takip ettikleri karaca, vaşak, saz kedisi ve su samuru gibi türlerde gözle görülür artışlar olduğunu belirten Özcan, "Piramidin en üstünde olan hem otçul hem de yırtıcı hayvanların burada bulunuyor olması, aslında ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde geliştiğini ve ilerlediğini gösteriyor. Hatta baktığımız zaman, Kırıkkale’de ciddi bir popülasyon artışından da bahsedebiliriz. Biz bunu karacalardan takip ediyoruz. Hemen hemen bütün alanlarımızda karacalara denk gelmeye başladık. Herkes artık bunu görüyor. Aynı zamanda vaşakları görmeye başladı halk. Bunlardaki sayılarda artışlar oluyor" şeklinde konuştu.

Özellikle sulak alanların simge türü olan su samurunda da ciddi bir popülasyon artışı olduğunu belirten Özcan, "Kırıkkale’de yaban hayatı yönünden olağanüstü bir zenginlik mevcut" diye konuştu.