Bursa’nın Yıldırım ilçesinde aralarında husumet bulunduğu iddia edilen amca ile yeğeni arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi 2. Aydın Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan amca ile yeğeni arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Amca, yanında bulunan tabanca ile yeğenine iki el ateş etti. Kurşunların bacağına isabet etmesiyle yere yığılan yeğen, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.