Ağrı’da doğduktan hemen sonra solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Batman’a sevk edildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya geldikten sonra solunum sıkıntısı nedeniyle entübe edilen ve yapılan kontrollerde diyafram fıtığı tespit edilen bebek için yapılan görüşmelerin ardından Sağlık Hava Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle Sağlık Bakanlığına ait helikopter ambulans planlandı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki helikopter pistine inen ambulans helikopter ile Batman’a sevk edildi.