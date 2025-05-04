Ağrı’da tedavi gören 10 günlük bebek, ambulans helikopterle Van’a sevk edildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 10 günlük A.K. isimli bebek, nekrotizan enterokolit (NEC) tanısı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle Van’daki özel bir hastaneye sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı helikopter ambulans, Ağrı’dan aldığı hasta bebeği Van Ferit Melen Havalimanı’na getirdi. A.K. isimli bebek, burada hazır bekletilen ambulansla hastaneye nakli gerçekleştirilerek tedavi altına alındı.