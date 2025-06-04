Son zamanlarda rekor kıran gram altın yükselişini sürdürüyor. Kapalıçarşı kuyumcuları altının yılsonunda 5 bin TL seviyesine gelebileceğini söylediler. Bayram ve sonrası altında yukarı doğru bir ivme bekleyen kuyumcular, yılsonuna doğru 3-4 aylık periyottada altın satışlarının artmasını bekliyor.

Altının son zamanlarda yukarı ve aşağı doğru ivmesinin ardından Kapalıçarşı esnafı Kurban bayramı ve sonrası altının gram fiyatında yükseliş bekliyor. Şu anda gram altının fiyatı 4 bin 250 seviyelerinde fakat bu durumun bayram sonrası 4 bin 350 olması bekleniyor. Seyrekoğlu Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı Aras Seyrekoğlu ise altının yılsonunda gram bazında 5 bin TL civarına yükselmesini bekliyor. Ayrıca düğün sezonunun açıldığını belirten Seyrekoğlu, 3 - 4 aylık periyotta altının satışında artış beklediğini belirtti.

"Külçe altına rağbet arttı"

Külçe altın satışının arttığını belirten Seyrekoğlu, "Vatandaşlar yatırım olarak şu anda gram, çeyrek ve külçe altını tercih ediyorlar. Çekili altında çok satılıyordu fakat çekili altına gelen yasakla beraber külçe altına rağbet arttı. Anadolu’ya baktığımızda ise 22 ayar altın çok tercih ediliyor. 22 ayar altın 14 ayar altına göre işçilikte çok kaybettirmiyor" dedi.

"Altın bayram ve bayram sonrası yükselişini sürdürecektir"

Bayram ve bayram sonrası altının yukarı doğru ivme kazanacağını belirten Aras Seyrekoğlu, "Altında bayram ve sonrasında ons bazında bir yükseliş bekliyoruz. Dolarda da aşağı yönlü bir esneme bekliyoruz. Altının onsunda da 3 bin 360 dolar seviyelerinden 3 bin 400 dolar seviyelerine doğru bir yükseliş bekliyoruz. Altın dünyada her zaman güvenli limandır. İnsanlarında yatırım olarak ilk tercihi genelde altın oluyor. Yeni yatırım araçları çıksa da güvensizliklerin sonucunda insanlar tekrardan altına yatırım yapmaya dönüyor. Merkez bankasının verilerine baktığımızda da bu sene altın rezervimiz yükselmiş durumda" şeklinde konuştu.

"Yılsonu beklentimiz 5 bin TL"

Altının gram fiyatında yılsonu beklentisini söyleyen Seyrekoğlu, "Şu anda gram altın 4 bin 250 seviyelerinde, çeyrek altının fiyatı 6 bin 900 lira seviyesinde, yarım altın 13 bin 800 lira tam altın ise 27 bin 500 lira sevisinde seyrediyor. Bayramda gram altın 4 bin 350 seviyelerine yükselir gibi düşünüyorum. Yılsonuna baktığımızda ise 3 4 aylık periyotta altının gram fiyatının 4 bin 500 - 5 bin TL seviyelerini göreceğini tahmin ediyorum" dedi.

"Önümüzdeki 3 ayda altın satışları yükselecek"

Altın satışlarında yükseliş beklediğini belirten Seyrekoğlu, "Şu anda düğün sezonu olduğu için 14 ayar takı setleri ve 22 ayar setleri çok tercih ediliyor. Ayrıca 22 ayar bileziklere çok rağbet var. Ajda bilezik dediğimiz bilezik çeşitleri de ilgi görüyor. Düğünlerde ağır modeller daha çok tercih ediliyor. Piyasada bu önümüzdeki 3 sezon en hareketli sezon oluyor. Düğün sezonunun başlangıcı ve Ağustos ayına kadar bu hareketlilik devam edecektir. Altın satışlarında yükselme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.