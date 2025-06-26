Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "İran Parlamentosunun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini askıya alma kararı tamamen yanlış bir sinyaldir, İran hükümetini bu yoldan vazgeçmeye çağırıyorum"dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile Berlin’de bir araya geldi. Wadephul ile Anand, Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, görüşmede Hollanda’nın Lahey kentindeki NATO Zirvesi’nde üye ülkelerin savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar GSYH’nin yüzde 5’ine çıkarma kararı, İsrail ile İran arasındaki çatışma ve ateşkes çabaları bağlamındaki gelişmeleri, Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü savaş nedeniyle Rusya’ya yönelik Avrupa Birliği’nin yeni yaptırım paketini de içeren birçok uluslararası konular ile iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını söyledi.

Wadephul, "NATO müttefikleri olarak gelecekte savunmaya yüzde 5 harcama yapma konusunda anlaşmaya vararak birlikte hareket etme kabiliyetine dair net bir sinyal gönderiyoruz. Almanya, bu yolda kararlılıkla ilerlemeye devam edecektir. Bunu birilerine iyilik olsun diye değil, güvenliğimiz için gerekli olduğu için yapıyoruz" diye konuştu.

"İran ile ABD’nin doğrudan konuşma ve müzakere etme ihtimali var"

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, İran ile İsrail arasında yaşanan çatışma ve ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısı sonrası ateşkes sürecine de değindi. Wadephul, "İran ve ABD’nin birbirleriyle doğrudan konuşma ve müzakere etme ihtimali var ve tüm çabalar buna odaklanmış durumda. Ben de muhataplarım ile temas halindeyim. Sadece ABD Dışişleri Bakanı ile değil, aynı zamanda İran Dışişleri Bakanı ile de temas halindeyim. Paris ve Londra’daki meslektaşlarım da bunun mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz" dedi. İran ile ABD arasında doğrudan görüşmelerin yapılmasının önemine işarete eden ve bu konuda umut verici işaretler olduğunu belirten Wadephul, "Hepimiz tüm diplomatik çabalarımızı, mümkün olan en kısa sürede bir anlaşmaya varılabilmesi ve müzakerelerin bir an önce başlayabilmesini sağlamaya odaklıyoruz. Avrupa, özellikle de E3 formatı bu konuda merkezi bir rol oynayacaktır" dedi.

"İran’ı UAEA ile işbirliğini askıya alma kararından vazgeçmeye çağırıyorum"

Wadephul, "Tahran yönetimi açık, net ve şeffaf bir şekilde İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını söylemelidir. Bu E3 ve ABD’nin ortak duruşudur. İran parlamentosu tarafından Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin askıya alınmasına karar verildi. UAEA ile iş birliği bağlamında bu tamamen yanlış bir sinyaldir. İran hükümetini bu yoldan geri dönmeye çağırıyorum" diye konuştu.

"Rusya üzerindeki baskıyı arttırmanın zamanıdır"

Almanya Dışişleri Bakanı, Rusya- Ukrayna Savaşına getirerek "Putin, Ukrayna’da yıpratma politikasını sürdürüyor ve her gün insansız hava araçları ve füze saldırılarıyla Ukraynalıları terörize etmeye devam ediyor. Bu nedenle Putin ve Rusya üzerindeki baskıyı arttırmanın tam zamanıdır. Buna her düzeyde daha fazla yaptırım da dahildir. Bu nedenle 18. yaptırım paketinin mümkün olan en kısa sürede açıklanması çok daha önemlidir" diye konuştu.

Kanada Dışişleri Bakanı Almanca konuştu

Kendisi bir süre Almanya’da eğitim gören ve akrabaları bulunan Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand konuşmasına Almanca başladı. İki ülke ilişkilerine ve ortaklıklarına değinen Anand, pazartesi günü gerçekleştirilen Kanada-AB Zirvesi’nde yeni bir güvenlik ve savunma anlaşması imzalanmasının önemine vurgu yaptı.

NATO Zirvesi’nde 32 üye ülke ile birlikte Kanada olarak NATO ittifakının ilkelerini, toprak egemenliği, çok ulusluluk ve devletlerin egemenliğini kabul ettiklerine belirten Anand, "Şimdi bu birliği göstererek dünyamızdaki krizlerle birlikte mücadele etmeliyiz" dedi.

"Asla ABD’nin 51’inci eyaleti olmayacağız"

ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık gündeme getirdiği "Kanada’nın ABD’nin 51’inci eyaleti olması" çağrısına ilişkin bir soruya ise Anand, "Asla ABD’nin 51’inci eyaleti olmayacağız. Kanada’nın egemenliğini, Kanada’nın bağımsızlığını, Kanada’nın toprak bütünlüğünü ve ABD ile ilişkilerimizi her zaman savunacağız" cevabını verdi.

Kanada Dışişleri Bakanı, İran ile İsrail’i müzakere masasına dönmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı bunun da İran’ın nükleer programında şeffaflık sağlanması gerektiği anlamına geldiğini belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanı Anand, Alman mevkidaşı Wadephul’a küçük bir hediye verdi. Alman Dışişleri Bakanı Wadephul ve Alman basın mensupları, basın toplantılarında pek yaşanmayan hediye karşısında hem şaşırdı hem memnun oldu.