Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Fakültesi ve ALTSO Turizm MYO tarafından düzenlenen 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Dış Paydaş Toplantısı’nda, turizm paydaşlarıyla sektörün geleceği ve planlamalar masaya yatırıldı.

ALKÜ Turizm Fakültesi ve ALKÜ ALTSO Turizm MYO öncülüğünde 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Dış Paydaş Toplantısı yapıldı.

Toplantıda turizmde program öğrenim amaçları, program öğrenim çıktıları ve mevcut müfredat; akademisyenlerin sunumları eşliğinde değerlendirildi. Yapılan toplantıda Alanya turizm sektörünün hizmet kalitesi ve ALKÜ turizm programlarının eğitim öğretim niteliğini arttırmak amacıyla karşılıklı görüşler sunuldu. Toplantıda ayrıca sürekli iyileştirme amacıyla bu toplantıların periyodik olarak yapılacağı belirtildi. Toplantı sonunda sektör paydaşları, sektörde öncelikli çözülmesi gereken durumları ve sorunları işaret ederek çözüm önerileri sundular. Toplantıda turizm sektörünün gelişimine yönelik iş birliği fırsatları, sektörün ihtiyaçları ve üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirecek projeler üzerine fikir alışverişinde bulunulup yol haritası belirlendi.

Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz, ALTSO Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Özgür Gölge, akademisyenler, turizm paydaşları, STK, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.