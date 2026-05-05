Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde robotik cerrahi alanında kapsamlı simülasyon eğitim programı düzenlendi.

Hastanede görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Üroloji Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Akkoç tarafından konferans salonunda gerçekleştirilen eğitimde; robotik cerrahi sistemler, robotik ameliyat teknikleri ve cerrahide simülasyon eğitiminin önemi ele alındı. Teorik eğitimin ardından programın uygulama bölümüne geçilerek ameliyathaneye kurulan Da Vinci robotik cerrahi simülasyon sistemi üzerinde katılımcılara birebir uygulamalı eğitim verildi. Programa, başta cerrahi branşlardan uzman hekimler ve asistanlar olmak üzere tıp fakültesi stajyer ve öğrencileri de yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, robotik cerrahiye yönelik temel becerileri simülasyon ortamında deneyimleme fırsatı buldu.

Robotik cerrahinin günümüzde bazı branşlarda ve belirli ameliyat türlerinde standart uygulama haline gelmeye başladığına dikkat çeken Prof. Dr. Akkoç, bu ileri teknolojinin önümüzdeki yıllarda hastanede de kurulmasının önemli bir kazanım olacağını kaydetti. Eğitime katılan cerrahlar, robotik cerrahi sistemlerinin hastaneye kazandırılmasının hem hasta bakım kalitesini artıracağını hem de hekimlerin ileri cerrahi tekniklere erişimini güçlendireceğini belirtti.

Başhekim Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz ise bu tür eğitimlerin hekimlerin mesleki gelişimine katkı sağladığını ve ileri cerrahi tekniklerin yaygınlaşması açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, eğitimlerin devam edeceğini belirtti.