Antalya’nın Alanya ilçesinde görev yapan lise ve ortaokul müzik öğretmenleri, düzenledikleri konserle vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Lise ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerden oluşan koro, aylar süren hazırlıkların ardından sahneye çıkarak sevilen türküleri ve hareketli oyun havalarını seslendirdi. Alanya Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen konsere ilgi büyük oldu. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği etkinlikte, öğretmenler hem bireysel hem de koro performanslarıyla hünerlerini sergiledi.

Konseri düzenleyen ve çok büyük bir emek olduğunu ifade eden Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ‘’Konserimizin öncesinde 30 tane öğretmenimiz halk oyunları oynadılar. Şimdi ise Eylül ayından beri çalışan 40 tane müzik öğretmenimiz var. Çok güzel bir performans sergiliyorlar. Gelen 3 bin kişiye ziyafet veriyorlar. Alanya halkımıza, meslektaşlarımıza güzel bir yıl sonu hediyesi veriyorlar’’ dedi.

Konser alanına gelen ve aynı zamanda müzik alanında doktorasını tamamlayan Alanya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Turan Sağer ise "Değişik alanlarda olan öğretmenlerimiz çok güzel oyun sergilediler. Daha sonra da öğretmenlerden olan koro ve soloları dinledik. Alanya için çok güzel bir olay. Hepsi öğretmen ama aynı zamanda profesyonel sanatçı gibi eserlerini icra ettiler. Seyirci de kalabalık çok güzel atmosfer’’ şeklinde konuştu.

40 öğretmenden oluşan konsere Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve yüzlerce müziksever vatandaş katıldı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen konserin geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.