Alanya Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki Çevre ve İklim Topluluğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında destek almaya hak kazandı.

Topluluğun "Doğanın İzinde: Çevre ve İklim Bilinciyle Geleceği Zirvesi" başlıklı projesi, Alanya Üniversitesi’nde başarıyla hayata geçirildi. Etkinliklerin koordinatörlüğünü Alanya Üniversitesi Çevre ve İklim Topluluğu Başkan Yardımcısı Emin Gülden üstlendi.

Zirvenin ilk günü, Alanya Üniversitesi Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Etkinlikte çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam ve iklim değişikliği gibi güncel konular alanında uzman isimlerin sunumlarıyla ele alındı. Konuşmacılar arasında Alanya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Sağer, Alanya Belediye Başkanı Danışmanı Faruk Konukçu, Çevre ve Şehircilik Antalya İl Müdürlüğü’nden Çevre Mühendisi Nilgün Akbulut, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa ve Alanya Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgâr yer aldı. Etkinlik kapsamında ayrıca Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün katkılarıyla hazırlanan "Sıfır Atık Sergisi", üniversite kampüsünde katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergide, kreş ve Çocuk Akademisi öğrencilerinin geri dönüşüm temalı çalışmaları sergilendi.

Doğayla iç içe etkinlikler ilgi gördü

Etkinliğin ikinci gününde üniversite öğrencileri, çevre farkındalığını doğayla iç içe etkinliklerle pekiştirdi. Katılımcılar teleferikle Alanya Kalesi’ne çıkarak çevre yürüyüşüne katıldı. Ardından Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Mirası Evi ziyaret edildi. Günün devamında Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) iş birliğiyle Galip Dere Plajı’nda düzenlenen deniz çöpleri izleme programı uygulandı Zirvenin sonunda, projeye katkı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na, Tarım ve Orman Bakanlığı’na, Alanya Belediyesi’ne, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’na ve Sunprime Hotel’e teşekkür edildi.