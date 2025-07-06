Çorum’un Alaca ilçesi çıkan anız yangını, yerleşim alanlarına sıçramadan kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesi Denizhan Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle arazide çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine Alaca Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve yoğun müdahalesi sonucu yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Yangınla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.