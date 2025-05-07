Aksaray’da devriye atan polis ekipleri kireçlik mevkiinde yol kenarındaki çalılar arasında tabanca buldu.

Olay gece yarası Kalanlar Mahallesi Kireçlik yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri millet bahçesi kısmından yolun şarampol kısmına birkaç şahsın girip çıktığını fark etti. Polis ekipleri karşı yola geçene kadar şahıslar kayıplara karışırken çevrede inceleme yapan polis ekipleri çalılar arasında 1 adet tabanca olduğunu fark etti. Eldiven giyerek tabancayı alıp inceleyen polis ekipleri tabancanın gerçek tabanca olduğunu ve şarjörünün olmadığını belirledi. Bunun üzerine tabancaya el konulurken olayla ilgili inceleme ve araştırma başlatıldı.