Çorum’un Sungurlu ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle akrabası tarafından silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, Sungurlu ilçesi Kuşçalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Unatoğlu (48) ile akrabası Mustafa U. (60) arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa U., yanında bulundurduğu tabancayla kuzeni Mustafa Unatoğlu’ya ateş etti. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.