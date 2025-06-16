Didim Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akköy Kütüphanesi, hem bölgenin kültür durağı oldu hem de bilgiyle buluşmak isteyenlerin yeni adresi oldu.

Didim’in tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan mahallelerinden olan Akköy Mahallesi, artık kültürel bir soluklanma noktalarından biri haine de geldi. Didim Belediyesi tarafından hayata geçirilen Akköy Kütüphanesi, bölge halkı ve ziyaretçiler için hem bilgiye ulaşmanın hem de huzurlu bir molanın adresi oldu. Her Pazar günü kurulan yerel pazarın hemen yanında konumlanan kütüphane, alışveriş sonrası dinlenmek isteyenler için sıcak ve samimi bir ortam sunuyor. Kitap kokusunun hakim olduğu mekanda ziyaretçiler, ister kitap okuyarak zaman geçirebiliyor ister sadece sakin atmosferin keyfini sürebiliyor.

Herkesi kütüphaneye ziyaret etmeyi beklediklerini ifade eden Didim Belediyesi "Akköy Kütüphanesi’ne uğradınız mı?" başlığıyla yaptığı paylaşımda "Didim’in saklı güzelliklerinden biri olan Akköy’e yepyeni bir soluk kazandırdık. Akköy Kütüphanesi, her Pazar kurulan yerel pazarın hemen yanı başında bulunan bu sıcak mekan, hem bilgiyle buluşmak isteyenler hem de alışveriş sonrası kısa bir mola vermek isteyenler için ideal bir durak. Alışverişinizi yaptıktan sonra, kitap kokusu eşliğinde dinlenebileceğiniz keyifli bir ortam sizi bekliyor. Dilerseniz bir köşeye çekilip kitabınızı okuyabilir, dilerseniz sadece bu sakin atmosferin tadını çıkarabilirsiniz. Akköy’ün ruhuna yakışan bu özel durağımıza sizleri de bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.