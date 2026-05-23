Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı ibadetlerini sağlıklı, güvenli ve hijyenik koşullarda yerine getirebilmeleri amacıyla hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Özgürlük Mahallesi Tırmıl mevkiinde oluşturulan kurban satış alanına mobil kesim üniteleri yerleştirildi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala çalışmalarını yoğunlaştıran Akdeniz Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bölgede kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirdi. Kurulan kurban satış alanının yanında vatandaşların rahat ve düzenli bir şekilde hizmet alabilmesi için toplam 10 mobil kesim ünitesi hazır hale getirildi.

Mobil kesim ünitelerinin 5'i alanın doğu kısmına, 5'i ise batı kısmına konuşlandırılırken, kesim alanlarında hijyen, çevre temizliği ve düzenin sağlanmasına yönelik tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Konuya ilişkin bilgi veren Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, 'Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini hijyenik, güvenli ve düzenli bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban satış alanımızda mobil kesim ünitelerimizi hizmete hazır hale getirirken, çevre temizliği, atık yönetimi ve denetim çalışmalarımızı da titizlikle sürdürüyoruz. Bayram süresince ekiplerimiz sahada aktif olarak görev yapmaya devam edecek' ifadelerini kullandı.

Akdeniz Belediyesi yetkilileri, vatandaşların hem kendi sağlıkları hem de çevre temizliği açısından belirlenen kesim alanlarını tercih etmeleri çağrısında bulundu.