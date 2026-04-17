Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde daha temiz ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında kendi atölyelerinde üretim, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürerek önemli ölçüde tasarruf sağlıyor.

Belediye ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürürken, maliyetleri azaltmak ve hizmet kalitesini artırmak için atölyelerde yoğun mesai harcıyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı teknik birimlerde görev yapan ekipler, belediyeye ait iş makineleri, araçlar ve çeşitli ekipmanların yanı sıra mobilya ürünlerinin de üretim, bakım ve onarımını gerçekleştiriyor.

İlçeye bağlı 65 mahallede çöp konteyneri ihtiyacını karşılamak için yeni alımlar yapan belediye, kullanım sonucu eskiyen, kırılan ya da zarar gören konteynerleri de atölyelerde yenileyerek yeniden hizmete sunuyor. Bu çalışmalar sayesinde belediye bütçesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyelerde görevli ekipler, kaynak ve boya işlemleriyle her gün onlarca çöp konteyneri ve kovasını onarıp yeniliyor. Bakım ve tadilattan geçirilen konteynerler, ihtiyaç duyulan mahalle, sokak, park ve meydanlara yerleştirilerek hizmete kazandırılıyor. Bu sayede hem konteyner eksikliği kısa sürede gideriliyor hem de yeni alım maliyetlerinin önüne geçiliyor.

Akdeniz Belediyesinin bu uygulamasıyla hem çevre temizliğine katkı sağlanıyor hem de kamu kaynakları daha verimli kullanılıyor.