AK Parti Gençlik Kolları, TYT-AYT sınavlarına girecek öğrencilere destek vermek amacıyla, üniversite sınavında karşılaşabilecekleri formül ve temel bilgi hatırlatmaları için şehirlerin merkezi noktalarına bilgilendirici billboardlar astı.

Bu hafta sonu Türkiye genelinde gerçekleştirilen olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında binlerce genç, üniversite sınavlarına giriyor. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı ise sınava giren öğrencilerin formül ve temel bilgi hatırlatmaları için şehirlerin merkezi noktalarına bilgilendirici billboardlar astı. Bu çalışma ile öğrencilerin hem sınav sabahı hem sınav öncesi son tekrarlarını yapma imkanı bulaması hem de moral ve motivasyon kazanması hedeflendiği belirtildi.