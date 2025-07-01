Manisa’nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangın Salihli’ye ulaştı. Yangın nedeniyle Salihli’de 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, Ahmetli ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında ilçe merkezi yakınındaki çöplük alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerin ormana sıçraması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz ve 2 su tankeri ile müdahale başlatıldı.

Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle akşam saatlerinde Salihli’nin Çaypınar ve Mersindere mahallerine kadar ulaştı. Yangının her iki mahalleyi tehdit etmesi üzerine vatandaşlar güvenli bölgelere nakledilirken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla Salihli Hayvan Pazarı’na taşındı.

Mersindere Mahallesi Yaryol Mevkiinde etkisini sürdüren yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı ile yer ekibi sevk edildi.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan da bölgeye gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yetkililer, yangını kontrol altına almak için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü kaydetti.