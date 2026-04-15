Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde, Nisan ayı ortasında etkili olan yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle kapanan köy yolu, ekiplerin saatler süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Baharın habercisi olarak bilinen Nisan ayında etkili olan kar yağışı, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütleleri nedeniyle köy yolu ulaşıma kapanırken, durumun bildirilmesi üzerine ekipler hızla harekete geçti.

Taşlıçay Kaymakamlığı himayesinde ve İl Özel İdaresi desteğiyle İlçe Özel İdaresi ekipleri, zorlu hava şartlarına rağmen bölgede yoğun bir çalışma yürüttü. Saatler boyunca aralıksız süren karla mücadele çalışmaları sonucunda köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Fırtına ve tipi nedeniyle köyde günlük yaşamın zorlaştığı gözlemlenirken, yüksek kesimlerde dağların karla kaplandığı görüldü. Nisan ayında yeniden kış şartlarının yaşandığı köyde, vatandaşlar soğuğa rağmen hayvanlarının bakımını sürdürdü. Köy sakinleri ayrıca evlerinin damlarında biriken kar kütlelerini temizleyerek muhtemel risklere karşı önlem aldı.

Gündoğdu köyü muhtarı İsa Samancı, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde hayatın olumsuz etkilendiğini belirtti. Samancı, 'Nisan ayı ortasında etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle metrelerce kar birikmesi sonucu köy yolumuz kapanmıştı. İlçe Özel İdaresi ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ederek yolumuzu yeniden ulaşıma açtı. Başta Taşlıçay Kaymakamımız Sayın Kübra Baka Kılıç olmak üzere, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ederim' ifadelerini kullandı.