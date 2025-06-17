Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Naci Eriş ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Eriş ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu’nu Aydın’da hayata geçirdiği projeler nedeniyle tebrik ederken, yerel basına verdiği önem ve destek için de ayrıca teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise Eriş ile yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi ve "Değerli Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız merhum Erman Çetin’i bir kez daha saygı ve özlemle anıyorum. Basına ve kentimize kattığı değerler asla unutulmayacak" ifadelerini kullandı.