Adana’da bir sokak kavgası, haftalar sonra acı bir sona dönüştü. Bir kavganın ardından evin önüne gelen taraflardan biri, hedefteki kişi sanılarak kardeşini başından vurdu. Ağır yaralanan genç 58 gün süren yaşam mücadelesini kayberken, yakalanan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Olay, 18 Nisan saat 23.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde yaşandı. Halil Daş (32) ile husumetli olduğu Haşim E. (28) ve yanındaki 5 kişi arasında sokakta tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine saldırdı, ardından dağıldı. Bir süre sonra Haşim E. ve beraberindekiler Halil Daş’ın evinin bulunduğu sokağa geri döndü. Kapının önünde duran kardeşi Hüseyin Daş’ı (24) Halil sanan Haşim E., belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı. Başına isabet eden kurşunla yere yığılan Hüseyin Daş ağır yaralandı. Silah seslerini duyanlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla şehir hastanesine kaldırılan genç, yoğun bakımda geçen 58 günün ardından hayatını kaybetti.

5 şüpheli tutuklandı

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Şüphelilerin saklandığı adresleri tespit eden polis operasyon düzenledi. Operasyonda cinayet zanlısı Haşim E.’nin de aralarında olduğu 6 şüpheli yakalandı. Operasyonda bir de kalaşnikof tüfek ele geçirildi.

Emniyette susma hakkını kullanan bazı şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. Ancak toplanan deliller doğrultusunda şüpheli Haşim E. ile birlikte 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.