Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Osman Nuri Özdoğan ve Imverge Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaplan, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ı ziyaret etti.

KUTO Başkanı Akdoğan’a; ADÜ Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Imverge Teknoloji A.Ş.’nin, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) alanındaki yenilikçi çözümlerinin tanıtıldığı ziyarette, Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Kaplan tarafından eğitim simülasyonları, yapay zeka uygulamaları ve yazılım çözümleri hakkında detaylı bilgiler verildi ve Imverge Teknoloji tarafından geliştirilen İSG eğitim simülasyonu deneyimletildi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, bu interaktif simülasyon ile iş güvenliği eğitimlerinin daha etkili ve akılda kalıcı olmasının son derece doğru bir hedef olduğunu söyleyerek, Imverge Teknoloji A.Ş.’nin bu alandaki uzmanlığı ve yenilikçi yaklaşımlarından dolayı kendilerini kutladı, ziyaretleri ve verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti.