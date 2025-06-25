Adıyaman’a 10 bin seyirci kapasiteli yeni şehir stadyumu, Kahta ilçesine ise 3 bin seyirci kapasiteli futbol sahası yapılıyor.

AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Divan Başkanlık Üyesi Doç. Dr. İshak Şan, beraberindeki heyetle birlikte Spor Toto Başkanlığı’nda Adıyaman’a kazandırılacak yeni spor projeleri için protokol imzaladı.

Protokol törenine AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, Av. Mustafa Alkayiş, Hüseyin Özhan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş de katıldı.

Milletvekili Şan, Adıyaman’ın yaşadığı felaketlerin ardından toparlanma sürecinde gençlik ve spor alanında yapılan yatırımların büyük önem taşıdığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından onaylanan projelerle Adıyaman’ın yeniden ayağa kalktığını ifade eden Şan, "Bu projelerle şehrimiz, yalnızca fiziki olarak değil; sosyal, kültürel ve sportif anlamda da yeniden inşa ediliyor. Protokol kapsamında Adıyaman’da 10 bin seyirci kapasiteli yeni şehir stadyumu, yarı olimpik yüzme havuzu, Adıyaman merkeze 765 seyirci kapasiteli spor salonu, İndere Konut Alanı’na gençlik merkezi, spor salonu, basketbol-voleybol sahaları ve halı sahalar, Örenli Konut Alanı’na gençlik merkezi, spor salonu, basketbol-voleybol sahaları ve halı sahaları, Gölbaşı ilçesine 765 seyirci kapasiteli spor salonu, Kahta ilçesine 3 bin seyirci kapasiteli futbol sahası yapılacak. Projelere verdikleri destekten dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a ve Spor Toto Başkanlığı’na teşekkür ediyorum. Adıyaman’ımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.