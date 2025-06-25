Bingöl’ün Genç ilçesinde, demir tozu taşıyan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Bingöl Diyarbakır yolu Tapantepe mevkisinde meydana geldi. 31 TE 247 plakalı demir tozu taşıyan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek alev aldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, Genç itfaiyesi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kaza sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, ismi öğrenilemeyen tır şoförünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.