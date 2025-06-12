Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samet K. yönetimindeki 65 ACL 638 plakalı kapalı kasa kamyonet, Hastane Kavşağı’nda Nahit Nalçacı yönetimindeki Skoda marka 34 DUE 955 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Aysel Nalçacı olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Nahit Nalçacı ile Güner M. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Nihat Nalçaçı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan Samet K. gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.