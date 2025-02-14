Adanalı tatlıcı, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel çiftlere künefeyi ’kalp’ şeklinde servis ediyor.

Kentte uzun yıllardır tatlıcılık yapan Zeynep Geyik, Sevgililer Günü’nde birbirlerine hediye sunma arayışa giren çiftlere alternatif sunmak için 14 Şubat’a özel kalp şeklinde künefe hazırladı.

Geyik, gelen çiftlerin masalarına künefeyi kalp şeklinde servis ediyor. Ayrıca kadın tatlıcı, masaları gül yapraklarıyla süsleyip mum koymayı da ihmal etmedi.

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Zeynep Geyik, müşterilerin uygulamadan memnun kaldığını söyledi. Geyik, "Müşterilerimize sürpriz yapalım istedik. Gelen müşteriler çok şaşırdı ve mutlu oldular. Bugün Sevgililer Günü ve bugüne özel gelen çiftlerimize künefeyi kalp şeklinde servis ediyoruz" diye konuştu.

Arkadaşıyla birlikte künefe yemeye gelen Çağla Leyla isimli müşteri ise normal tatlı yemeye geldiklerini ancak masa karşısında şaşırıp uygulamayı çok beğendiklerini söyledi.