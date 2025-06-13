Adana’da kaçakçılık ve dolandırıcılık suçlarından 16 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri Atatürk Caddesi’nde durumundan şüphelendiği Fatih T.’yi durdurdu. Yapılan GBT sorgusunda şüphelinin dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay, kaçakçılık suçundan 12 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.Gözaltına alınan hükümlü polis merkezine götürüldü. Polis ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA