Adana’nın Yüreğir ilçesinde eğitim veren Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu, Avrupa Komisyonu destekli eTwinning projesiyle uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Okul, Avrupa’nın farklı ülkelerinden eğitim kurumlarının yer aldığı SMartS dergisinin ikinci sayısında yer alarak hem bilimsel hem de sanatsal katkısıyla dikkat çekti.

Avrupa Komisyonu’nun eğitimde iş birliğini teşvik eden eTwinning platformu üzerinden yürütülen proje, "Sanat ve Matematik Arasında Dönel Düzlem Desenlerinin Güzelliği" başlığını taşıdığı ifade edildi. İtalya’dan Giovanni Perillo’nun başlattığı ve Türkiye ayağında Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu İngilizce öğretmeni Beyhan Çiçek Solaklıoğlu’nun koordinatörlüğünü yaptığı projede, iki okuldan öğrenciler birlikte çalıştı. Projeye katılan öğrenciler, döşeme desenlerinin estetik algısını bilimsel yöntemlerle irdeledi. Basit ve karmaşık desenlerin hangisinin daha estetik bulunduğunu anlamaya yönelik anketler yapıldı. Oylamalar, öğrenciler, öğretmenler ve velilerden oluşan gruplarla gerçekleştirildi. Anketlerde biri matematikçi, biri sanatçı ve biri öğrenci tarafından hazırlanmış 6 farklı desen değerlendirildi.

Uluslararası makale yayınıyla taçlandı

Toplanan veriler çevrim içi toplantılarla değerlendirildi.Öğrenciler hipotezlerini test etti ve sonuçları analiz etti. Sürecin sonunda, her iki ülke öğrencilerinin birlikte kaleme aldığı bilimsel makale Türkçe, İngilizce ve İtalyanca olarak SMartS dergisinde yayımlandı. SMartS dergisinin yeni sayısında ABD, Polonya, Brezilya ve İtalya’dan da okullar yer aldı. Uluslararası platform sayesinde, Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu sadece Adana’nın değil, Türkiye’nin eğitim alanındaki yüz akı haline geldiği belirtildi.