Adana’nın Feke ilçesinde çıkan ev yangını orman ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı İslam Mahallesi’nde İrfan İnce’ye ait evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeye bir nedenle evde yangın çıktı.Dumanları fark eden komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bilgi verdi .Merkez bölgeye sağlık, polis, orman ve itfaiye ekiplerini sevk etti.Bu sırada evde bulunan İrfan İnce ve eşi, komşuların yardımıyla dışarı çıkarıldı. Hızla bölgeye gelen ekipler de yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.