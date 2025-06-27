Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya’da yaptığı açıklamada, deprem sonrası yıkılan adliye binalarının hızla yeniden inşa edildiğini belirterek, "Bugünkü yargı, darbeciden, yolsuzluktan, vesayetçiden hesap soruyor" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Av. Ali Bakan ve parti teşkilatı tarafından karşılanan Bakan Tunç, burada yaptığı açıklamalarda hem deprem bölgesine yönelik yürütülen çalışmaları hem de yargı alanındaki reformları detaylarıyla anlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantılarında deprem bölgesi illerine yapılan çalışmaları bizzat takip ettiğini belirterek, "Kabinede gündemler değişse de Cumhurbaşkanımızın değişmeyen gündemi deprem bölgesinde yürütülen faaliyetlerdir. Her toplantıda bakan arkadaşlarımızdan yapılan işler hakkında bilgi alıyor. Hangi ilde ne yapıldı, hangi aşamadayız, nereye geldik; tüm detayları takip ediyor. Kendisi de zaman zaman bölge illerine gidiyor, temel atma ve anahtar teslim törenlerine katılıyor. Bu, sürecin ne kadar hassasiyetle yürütüldüğünün göstergesidir" dedi.

"Malatya adliyesi yüzde 40 seviyesine ulaştı"

Depremde ağır hasar gören yargı binalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, Malatya merkezde yapımı süren yeni adliye binasının yüzde 40 seviyesine ulaştığını ifade ederek, "Yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alana sahip olan bu bina, tamamlandığında uzun yıllar Malatya’nın yargı hizmetlerini karşılayabilecek kapasitede olacak. İnşallah 2026 yılı içinde tamamlanarak hizmete sunacağız. Bugün ayrıca inşaat alanında da incelemelerde bulunacağız" şeklinde konuştu.

"Bölge adliye mahkemesinin temeli atılıyor"

Malatya’da kurulmasına karar verilen ancak fiziki altyapı eksikliği nedeniyle faaliyete geçemeyen Bölge Adliye Mahkemesi’nin temelinin de atılacağını belirten Tunç, "Malatya’da Bölge Adliye Mahkemesi kuruldu fakat bina eksikliği nedeniyle bugüne kadar faaliyete geçememişti. Projelendirme sürecini tamamladık, ihale süreci zaman aldı ama nihayet bugün temelini atıyoruz. Hızlı bir şekilde inşa sürecine girecek. Belki Malatya Adliyesi ile birlikte açılışları aynı tarihlere denk gelebilir. 2026-2027’ye varmadan her iki binayı da hizmete açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Adliye personeline özel konut projeleri hazırlanıyor

Depremde lojmanları ve konutları zarar gören adalet personeli için çeşitli ilçelerde konut projelerinin sürdüğünü belirten Bakan Tunç, "240 personelimiz için hem merkezde hem Arapgir, Darende, Akçadağ, Doğanşehir, Hekimhan ve Pütürge ilçelerinde lojman projeleri yürütüyoruz. Bazıları proje aşamasında, bazıları inşaat halinde. Hakim, savcı ve diğer personelimizin barınma ihtiyacını karşılayacak modern yapılarla adalet teşkilatımızı güçlendiriyoruz" dedi.

"Bölge idare mahkemesi Malatya’ya yakışır"

Malatya’ya Bölge İdare Mahkemesi kurulmasına yönelik talepleri de değerlendiren Bakan Tunç, "Bu konuyla ilgili bir çalışma yürüttük. Dosya sayıları ve bölgesel ihtiyaçlar değerlendirildi. Malatya’da çok sayıda kurumun bölge müdürlüğü bulunuyor. Malatya, sadece kendi için değil çevre iller için de bir merkez konumunda. Bu nedenle bir bölge idare mahkemesi kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu müjdeyi vermeden Malatya’dan çıkamayız dediler, biz de bu talebe olumlu yanıt verdik" şeklinde konuştu.

"Yeni yargı düzeni vesayetçi anlayışın karşısında durdu"

Konuşmasında geçmişte yaşanan darbe girişimlerine ve yargı üzerindeki vesayetçi yapılara da değinen Tunç, "Bugün yargı bağımsız dediğimizde, tarafsız dediğimizde rahatsız olanlar var. Çünkü onlar, geçmişteki vesayetçi anlayışın devam etmesini istiyorlar. 27 Nisan e-muhtırası, 2008 kapatma davası, 17-25 Aralık kumpası, 15 Temmuz hain darbe girişimi Hepsinde aynı odaklar Türkiye’yi durdurmak istediler. Ancak milletimiz liderine, ülkesine, bayrağına sahip çıktı. Yargımız da bu mücadelede aktif rol aldı. Savcılarımız, hakimlerimiz o gece adliyelere koştu, darbecilere suçüstü yaptı" dedi.

"Bugünkü yargı, darbecilere hesap sorduruyor"

Adalet Bakanı Tunç, yargı bağımsızlığına yapılan eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Bugünkü yargı, yolsuzluktan, darbecilerden, vesayetçiden hesap soruyor. Bu durumdan rahatsız olanlar geçmişte yargıyı vesayetin bir parçası haline getirenlerdir. 12 Eylül’de, 28 Şubat’ta yargı darbecilerin yanında durdu. Oysa bugün yargı, halkın ve hukukun yanında duruyor" ifadelerini kullandı.

"Ekonomide ve adalette yeni bir dönem başlıyor"

Adalet Bakanı Tunç, son olarak Türkiye’nin hem ekonomik hem de adalet alanında yeni bir döneme girdiğini vurgulayarak, "Pandemi, deprem ve küresel krizlerin etkilerini hızla atlatıyoruz. Terörden arındırılmış bir Türkiye ile yatırımları hızlandıracağız. Alım gücünü artıracağız. 2028’e tek haneli enflasyonla ve güçlü bir ekonomiyle gireceğiz. Deprem bölgeleri yeniden ayağa kaldırılacak. Işıl ışıl şehirlerimizle milletimizin güveni yeniden sandığa yansıyacak" diye konuştu.