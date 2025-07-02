Acun Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu 8 sanık, "yasa dışı bahis reklamı yaparak insanların teşvik edilmesi" iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada kimlik tespiti sırasında aylık 5 milyon TL geliri olduğunu söyleyen Ilıcalı, savunmasında ise, "Hayatımda ilk defa suçlamayla hakim karşısındayım. Mutsuzum ve acı duyuyorum. Yaptığımız tek şey UEFA’ya başvurmak ve maç almak. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım" dedi.

"Yasa dışı bahis reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi" iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve ’Exxen’ dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede aralarında Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 kişinin 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianame kapsamında 8 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Acun Ilıcalı ile diğer sanıklar hazır bulundu.

Kimlik tespitleri ile başlayan duruşmada Acun Ilıcalı aylık gelirinin aylık 5 milyon lira olduğunu söyleyerek "Aylardır bu davanın şaşkınlığı içindeyim. Neden burada olduğumu anlamış değilim. Yayıncının hiçbir müdahale etme şansı olmadan gösterilen belli reklamlardan dolayı buradayım. Bizden önce beş yüz maç bizden sonra da beş yüz maç yayınlanmakta yayıncılar bir şey yapamamaktadır. Belgeleri vardır. Hayatımda ilk defa suçlamayla hakim karşısındayım. Mutsuzum ve acı duyuyorum. Yaptığımız tek şey UEFA’ya başvurmak ve maç almak. Bütün arkadaşlarım adına üzgünüm. Onların burada olmasının sorumluluğunu da kendimde hissediyorum. Onlar benim yol arkadaşlarım. Teknik olarak, UEFA’ya müdahale etme şansımız yok. Oranın federasyonu reklam almış, biz sadece yayıncılık görevimizi yaptık. UEFA’dan bu konuda dün bir mektup geldi, maç yayınlarının onların istediği şekilde olması gerektiğiyle ilgili. UEFA’nın net sözleşmesi var yayına müdahale etme şansınız yok. Sorumlu kim? oranın federasyonu. Biz yayıncılık görevimizi yaptık. Türk halkı maç izlemek istiyor bizde yayınlamak istiyoruz. Maç yayınlamak gibi çok masum bir konudan şu an karşınızdayım. Bana en çok acı veren de dün akşam da aynı yayınların olması ve buna müdahale edemiyor olmam. Biz para verdik, aldık, yayınladık, sonunda da buradayız işte" dedi.

"Biz şimdiye kadar ahlaklı yayıncılık anlayışının hiç dışına çıkmadık"

Sanık Aslı Yaşaroğlu ise "TV8 genel müdürüyüm. 35 senelik televizyon geçmişine sahip bir insanım. Biz şimdiye kadar ahlaklı yayıncılık anlayışının hiç dışına çıkmadık. Yurt dışından sadece sinyal çekerek yayınladığımız yayınlardır. Ekipman, reklam panoları bizim kontrolümüzde değildir. Onun dışında hiçbir şeye müdahale etme yetkimiz ve iznimiz yoktur. Kamuya şifresiz canlı olarak yayınlama zorunluluğumuz vardır. Tercihen değil zorunluluk olarak yayınlıyoruz. Yayını kesersek bu yasal suçtur" şeklinde savunma yaptı.

"Bu yayınlarda blurlamak, temizlemek gibi teknik imkanlarımız bulunmamaktadır"

Sanık Ümmü Burhan ise "Exxen platformunun genel müdürüyüm. Yasadışı bahis reklamları ile ilgili en ufak ilgim kastım bulunmamaktadır. Reklamların yerleştirilmesine ilişkin sorumluluk UEFA’ya aittir. Bu yayınlarda blurlamak, temizlemek gibi teknik imkanlarımız bulunmamaktadır. Bizim tek taraflı olarak bu yayınlara müdahale etmemiz sözleşme kapsamında mümkün değildir. Exxen’e abone olanlar ücretli olarak abone olurlar. Biz bu yayını kesintili yapmak zorunda kalırsak abonelerimizi ücret ödemelerine rağmen mağdur etmiş oluruz" dedi. Savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Ara kararını açıklayan hakim dosyanın bilirkişiye gönderilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Acun Ilıcalı duruşmanın ardından açıklama yaptı

Duruşmanın bitmesinin ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Bizim açımızdan, Acun Medya olarak, çok üzücü bir gün. Burada olmaktan son derece rahatsızız. En ufak şekilde suçumuzun, herhangi bir menfaatimizin olmadığı bir konuyla ilgili suçlanıyoruz. Kaderde bu da varmış. Şu anda bile hiç kimsenin çözüm bulamadığı, birçok kanalda mecburen yayınlanan bahis konusu nedeniyle biz mahkemedeyiz. Ama hayatta böyle şeyler olur; şikayetler olabilir. Sonuç itibarıyla burada en önemli konu, adalete olan güvenimizdir. Adaletimize güveniyoruz. Ve tabii ki hiçbir suçumuzun ve alakamızın olmadığı bu konuda en kısa sürede beraat edeceğimize inanıyoruz. Emniyet kemeri takmadığım oldu, kask takmadığım oldu, trafik cezası yedim. Hayatta hiç hata yapmamış biri değilim. Ama belki de hayatım boyunca en suçsuz olduğum konu ne deseniz, herhalde bu konu çıkar. Ben ve arkadaşlarım, en ufak bir şekilde alakamız olmayan, sadece yurt dışındaki bir milli maçı Türkiye’de yayınladığımız için hiçbir müdahilimizin olmadığı bir konuda bugün maalesef hakim karşısına çıktık. Demin de dediğim gibi, hayatta olur böyle şeyler. Sonuçta şikayet ederler, yargılanmamız gerekebilir. Mühim olan sonucudur. Bizim en ufak bir şüphemiz yok. Beraat edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, aralarında Acun Ilıcalı’nın da bulunduğu 8 kişi ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, 19 Kasım 2024’de Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasında ‘Exxen’ logosuyla yayın yapıldığı, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiğinin tespit edildiği yer aldı. Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, sundukları tüm yayınların ilgili mevzuata uygun olmasından tamamen sorumlu olduğunun belirtildiği iddianamede, zaman zaman medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar tarafından saha kenarında yer alan reklam bantlarının yayıncı kuruluş olarak kontrollerinde olmadığı, ev sahibi futbol kulübünün veya federasyonun inisiyatifinde olduğu ve bu noktadaki hukuki sorumluluklarının bulunmadığı iddia edildiği ancak söz konusu yayınların Türkiye’ye erişiminin medya hizmet sağlayıcı tarafından sağlandığı ve yayıncının yayınlanan içerikten sorumlu olduğuna dair idari yönden açıkça görüş olduğu kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, yapılan tespitler doğrultusunda ‘TV8 TV Yayıncılık A.Ş’ ve ‘Exxen Dijital Yayıncılık A.Ş’ yönetim kurulu başkanı Acun Ilıcalı ile birlikte şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, genel yayın yönetmen ve yayın direktörlerinin de arasında bulunduğu 8 şüphelinin savunmalarında maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, yapılan sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla mükellef oldukları, maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediklerini, ayrıca yasadışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maçın yayınlarının yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere bir çok yayıncının yasadışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda olduklarını söyledikleri aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Acun Ilıcalı, Aslı Yaşaroğlu, Atilla Celiloğlu, Burcu Batu Fakir, Bülent Uçak, Ebru Atasav Tahrancı, Mustafa Tarık ve Ümmü Burhan’ın zincirleme şekilde ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.