DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Merkeze bağlı Duraklar köyünde açık hava sinema gösteriminde çocuklar doyasıya eğlendi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi dolayısıyla, aile bağlarının güçlendirilmesi, çocukların aileleriyle birlikte kaliteli vakit geçirmesi ve sosyal etkileşimin artırılması amacıyla Düzce İl Özel İdaresi tarafından başlatılan Açık Hava Sinema Gösterimleri devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliğin bu haftaki durağı Duraklar Köyü oldu. Etkinliğe Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, Özel İdare Genel Sekreteri Nuri Çelik, Meclis Üyesi Asım Keleş ve çok sayıda köy sakini katılım sağladı. Minik sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede hem çocuklar hem de aileleri unutulmaz anlar yaşadı. Açık havada, yıldızların altında gerçekleştirilen film gösterimi, izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Meclis Başkanı Fazlı Koç, "Sinema keyfini köylerimize taşımaya ve toplumumuzun her kesimine kültürel etkinliklerle dokunmaya devam edeceğiz" dedi.