ABD’nin Idaho eyaletinde bir kişi, çıkarttığı orman yangınına müdahale etmeye gelen itfaiye görevlilerine ateş açarak 2 itfaiye erini öldürdü, 1’ini ise yaraladı.

ABD’nin Idaho eyaletindeki Kootenai ilinin Coeur d’Alene şehrinin yakınındaki Canfield Dağı’nda dün yerel saat ile 13.21’de orman yangını ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen Coeur d’Alene ve Kootenai İtfaiyesi’ne bağlı yangın söndürme ekiplerine kimliği belirlenemeyen bir saldırgan tarafından ateş açılması sonucu 2 itfaiyeci öldü, biri yaralandı. Polis, bölge sakinlerine evde kalmaları uyarısında bulundu.

Kootenai Şerifi Bob Norris olaya ilişkin açıklamasında, "Yangını şüphelinin başlattığını düşünüyoruz. Bu tam bir pusuydu, itfaiyecilerin kurtulmak için hiç şansı yoktu. Yaralanan bir itfaiyeci yaşam mücadelesi veriyor ama durumu kontrol altına alındı. Keskin nişancı taşıyan 2 helikopter ve 300’den fazla güvenlik gücü olay yerine intikal etti" dedi. Birkaç saat süren çatışmanın ardından saldırganın cep telefonu sinyalinin takip edilerek yerinin tespit edildiğini aktaran Norris, çok yüzeysel bilgiler dahilinde hareket edildiğini ve yayılan yangın nedeniyle güvenlik kuvvetlerinin çok hızlı hareket etmek zorunda kaldığını belirtti. Şüphelinin ölü bulunduğunu aktaran Norris, ölüm sebebinin henüz tespit edilemediğini söyledi. Saldırganın kimliğine ilişkin bir detay vermeyen Şerif Norris, ayrıca saldırganı yakalama çabaları sırasında yangına müdahale edilemediğini ve alevlerin 20 dönümlük alana yayıldığını, yangın söndürme faaliyetlerinin ilerleyen vakitlerde yürütüleceğini bildirdi.