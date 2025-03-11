Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, DEM Partili yönetimin belediyenin borcunu 9 ayda ikiye katladığının tespit edildiğini belirterek, "Belediyeyi 2 ay önce devraldığımızda entübe haldeydi, şu an yoğun bakıma aldık, kısa sürede servise çıkaracağız. Halkımız müsterih olsun, belediye hizmetleri aksamadan devam edecek" dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Rüstem Kaya Tepe ve yönetim kurulu üyeleri, terör soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden alınan DEM Partili eski Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız’ın yerine görevlendirilen Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener’i ziyaret ederek ’hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

Ziyaret sırasında belediyenin içerisinde bulunduğu durumla ilgili bilgi veren Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, DEM Parti dönemine ilişkin incelemelerin sürdüğünü, tespit edilen ilk bilgilere göre, 9 ay 10 günde belediyenin borcunun ikiye katlandığının belirlendiğini söyledi. Sosyal faaliyet adı altında düzenlenen birçok etkinlikte çok uçuk rakamlarla harcamalar yapıldığının tespit edildiğini dile getiren Şener, "Müfettiş raporları tamamlandığında bu usulsüzlüklerin tamamını kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Akdeniz’in, Mersin’in en büyük ve en önemli ilçesi olduğunu vurgulayan Şener, "Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve projelerimizi de buna göre yapıyoruz. Belediyeyi 2 ay önce devraldığımızda entübe haldeydi, şu an yoğun bakıma aldık, kısa sürede servise çıkaracağız inşallah. Halkımız müsterih olsun, Akdeniz’de hizmetler aksamadan artarak devam edecek. Birkaç ay içerisinde inşallah bu sıkıntılı dönemi geride bırakarak, Akdeniz halkına hak ettiği en iyi hizmeti vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

MGC Başkanı Rüstem Kaya Tepe ise Mersin adına yapılacak olan her güzel işin yanında ve destekçisi olacaklarını belirterek, Şener’e başarılar diledi.