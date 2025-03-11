Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, başarılı ameliyatlarına devam ediyor. Tıkalı üç damara yapılan baypas işlemiyle 80 yaşındaki hasta hayata yeniden döndü.

Göğüste sıkışma ve nefes darlığı şikayeti olan 80 yaşındaki Ü.G., Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Kardiyoloji Kliniği’ne sevk edilen hastaya yapılan koroner anjiyografi sonucunda üç damarının tıkalı olduğu anlaşıldı. Koroner baypas ameliyatı olması kararı alınan hasta, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Yiğit Tanrısever ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Tıkalı üç damarı başarılı bir operasyonla açılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa süre içerisinde taburcu edileceği bildirildi.

Baypas ameliyatının ileri yaşlarda yüksek riskli bir ameliyat olduğuna dikkat çeken Dr. Tanrısever, "Yapılan tetkiklerde kalbe giden üç damarının tıkalı olduğu tespit edilen 80 yaşındaki hastamızı başarılı bir ameliyat ile yeniden hayata döndürdük. Hastanemizin imkanları sayesinde riskli grup hastalarımıza koroner baypas ameliyatını başarıyla uygulayabiliyoruz. Çalışmalarımızı her zaman bir üst seviyeye taşıyarak halkımıza kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Aldığı sağlık hizmetinden memnuniyetini dile getiren Ü.G., tedavisinde emeği geçen tüm sağlık personeline teşekkür etti.