Kocaeli’de yürütülen 41 kart projesi ile vatandaşa gıda, giyim ve kırtasiye gibi pek çok alanda hizmet verilirken, 8 ayrı ilçedeki merkezlerde başvurular alınıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin daha hızlı, kaliteli ve güvenli sosyal yardım ağı yürütme gayesiyle oluşturduğu 41 kart projesi yüzleri güldürüyor. Olumsuz hava şartlarının yaşandığı günlerde kartını teslim almaya gelemeyen 65 yaş üstü vatandaşın kartlarını sosyal belediyecilik anlayışıyla evlerine kadar teslim eden büyükşehir ekipleri, 8 farklı ilçede yer alan Sosyal İletişim Merkezleri (SİM) ile vatandaşın yanında oluyor. Gıda, giyim, fatura, kırtasiye, medikal destek ve daha pek çok kalemde desteğini sürdüren büyükşehir, gerekli incelemeler sonrası başvuruları değerlendiriyor. Başvurmak isteyen vatandaşlar, İzmit merkezde bulunan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na gitmeye gerek duymadan ikamet ettiği ilçede yer alan en yakın Sosyal İletişim Merkezi ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

İhtiyaç sahibi vatandaş, 41 kart ile ilgili bilgiye 153 Çağrı Merkezi üzerinden ulaşabiliyor ya da 8 ilçede bulunan merkezlerden başvurusunu yapabiliyor. Sosyal İletişim Merkezleri şu ilçelerde hizmet veriyor; Cumhuriyet Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 94 (Dilovası Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi), Özgürlük Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, No: 108 (Çayırova Belediye Binası arkası), Fevzi Çakmak Mahallesi, Cengiz Topel Caddesi, No: 9 (Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi), Atalar Mahallesi, Pazar Caddesi, No: 1/A (Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi içi), Akdurak Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No: 9 (Kandıra Belediye Binası), 4 Temmuz Mahallesi, İnönü Caddesi No: 19 (Karamürsel Binası), Atatürk Bulvarı No: 121 (Gölcük Belediyesi), Güzeller Mahallesi, Şehit Mevlüt Duru Caddesi 952/4 Sokak No: 10 (KBB Gebze Ek Hizmet Binası).