Kocaeli’nin Derince ilçesinde düzenlenen koşu etkinliği çok sayıda sporcuyu ağırladı. Etkinliğe katılan 78 yaşındaki Ahmet Poyraz, 15 kilometrelik parkuru 1 saat 40 dakikada tamamlayarak ilgi çekti.

Kocaeli Masterler Spor Kulübü tarafından doğal güzellikleriyle öne çıkan Çınarlıdere’de koşu etkinliği düzenlendi. Derince Belediyesi’nin de destek verdiği etkinliğe Gebze, Darıca, Çayırova, Tuzla, Kartal ve İstanbul’dan sporcular katıldı.

Sporcular, Çınarlıdere ve çevresindeki parkurlarda antrenman yaparak bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde koşu deneyimi yaşadı. Organizasyonun ilk gününde 15 kilometrelik parkur tamamlanırken, bir sonraki etkinlikte 32 kilometrelik parkurun koşulacağı belirtildi.

Etkinlikte en çok dikkat çeken isim ise Ahmet Poyraz (78) oldu. Poyraz, 15 kilometrelik parkuru 1 saat 40 dakikada başarıyla tamamladı. Poyraz, "2000 yılından beri atletizm yapıyorum, bu sporu seviyorum" diyerek sporun hayatındaki önemini vurguladı.

Kocaeli Masterler Spor Kulübü Başkanı Binali Aslan, "Gelen misafir sporcularımız Çınarlı’da koştu. Buraya gelen, etkinliğe katılan, koşan, doğa ile iç içe ortamda yürüyen bütün sporcularımıza teşekkür ediyorum, hepsinin ayaklarına sağlık" dedi.

Parkurun tamamlanmasının ardından sporculara çeşitli ikramlarda bulunuldu.