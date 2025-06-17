Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımları ve Bireysel Sulama Destekleri kapsamında 7 bin 160 projeye 10,2 milyar TL hibe sağlanacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ve Bireysel Sulama Destekleri için 2025 yılı proje değerlendirmelerinin tamamlandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, bu kapsamda 7 bin 160 projeye toplam 10,2 milyar TL hibe desteği verileceğini duyurdu.

"Kırsala bereket, üreticimize destek" diyerek kırsal kalkınma yatırımları 4 bin 46 projeye 9 milyar liralık hibe desteği ile 12 bin kişi istihdamın sağlanacağını duyuran Bakan Yumaklı, bireysel sulama sistemlerinde 3 bin 114 projeye 1,2 milyar lira hibe desteği ile 6 bin kişinin istihdam sağlayacağı ve 280 bin dekarlık alanın modern şekilde sulanacağını belirtti.

“Toprağımızın bereketi, üreticimizin umudu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diyerek desteklerin tarım sektörüne ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Yumaklı, hibe programının, üreticilerin verimliliğini artırmayı ve kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı hedeflediği kaydetti.