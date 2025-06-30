İzmir’in Menderes ve Seferihisar ilçeleri arasında dün başlayan ve gece boyunca etkili olan orman yangınında evlerin küle döndüğü bölge, dron ile havadan görüntülendi. Evleri yanan vatandaşlar da duydukları üzüntüyü anlatıp, hatıralarının küle döndüğünü söyledi.

Dün, Menderes ve Seferihisar ilçesi sınırları arasına başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangını, bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçramıştı. Ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale ile yangının üzerine gidilmiş ancak şiddetli rüzgârın etkisi ile alevler yerleşim yerlerine sıçramıştı. Birçok mahalle tahliye edilirken yangın dolayısıyla çok sayıda ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Gece boyunca, orman ekipleri, itfaiye ekipleri ve STK‘ların gönüllü ekipleri ile söndürme çalışmaları yürütülen bölgede, günün aydınlanması ile beraber hava müdahalesi yeniden başladı. Gün doğumu ile birlikte 4 uçak ve 14 helikopter Menderes ve Seferihisar yangınında çalışmaya başladı.

Evler küle döndü

Seferihisar ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi Doğankent Sitesi’ne ulaşan alevler burada onlarca eve sıçradı. Yangında tahliye edilen bölge sakinleri, yanan evlerini görünce duygu dolu anlar yaşadı. Yanarak kullanılamaz hale gelen onlarca yazlık binada onlarca yıllık hatıralar küle döndü. Bölge, dron ile havadan da görüntülendi.

"40 yıllık hatıralarımız vardı hepsi küle döndü"

Yangında evi yanan Müzeyyen Çağlar Güler adlı vatandaş, gençliğinin de geçtiği evin yok olmasından dolayı üzgün olduklarını söyledi. Güler, "Yok oldu evimiz. Öncelikle bireysel olarak düşünüp neden önlem almadığımızı sorgulamamız lazım. Buradan hepimizin ders çıkarması lazım. 40 yıllık hatıralarımız vardı hepsi küle döndü. Benim gençliğim bu evde geçmişti. Arkamı dönüp bakamıyorum bile" dedi. Yavuz Güler ise, "Biz Seferihisar’da oturuyoruz, bu evde kayınpederim kayınvalidem vardı. Öğleden sonra dumanları gördük. Onlar da rahatsız, çok yaşlılar. Dumanların ilerlemesinin ardından onları tahliye ettik. Televizyondan evimizin yandığını canlı olarak izledik. Burada kızımın ve oğlumun ilk yaş günlerini yapmıştık. Kendileri şu an 30 ve 32 yaşında. Hatıralarımız vardı hepsi yandı. Önlenebilir miydi bilmiyorum ama ateş düştüğü yeri yakar" diye konuştu.

Yangını kontrol altına almak için havdan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.