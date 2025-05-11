4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’nin ikinci günü dolu dolu geçiyor. Ünlü şeflerin hazırladıkları zeytin piyazı, enginarlı ekmek dolması, turunç reçelli katmer gibi birçok ürün ile Antalyalılar lezzet şöleni yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gastronomi festivalinde ünlü şeflerle bir araya gelirken, FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’nin artık bir marka haline geldiğini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 4.’sü gerçekleştirilen FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali ikinci gününde de dolu dolu geçiyor. Gastronomi festivali workshop, panel ve söyleşiler ile Antalyalı vatandaşları dünyanın ve Türkiye’nin önemli şefleri ile buluşturuyor. Karaalioğlu Parkı içerisinde kurulan alanda Antalya’da yeme-içme alanında marka olmuş işletmeler açtıkları stantlarda lezzetlerini sunuyor. Hafta sonu ile birlikte gastronomi festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Zeytin piyazı yoğun ilgi gördü

4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’nde şeflerden Ömür Akkor ve Çiğdem Seferoğlu yaptıkları yemek sunumları ile alanı dolduran vatandaşları lezzet turuna çıkardı.

TV programcısı İdil Yazar da Antalya’nın yerel lezzetleri ile sağlıklı ve besleyici tarifleri Antalyalılar ile paylaştı. Şef Arda Türkmen’in yaptığı ‘zeytin piyazı’ ise vatandaşlardan tam not aldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de şeflerin sunumlarını takip etti. Arda Türkmen’in yaptığı ‘zeytin piyazı’nı tadan Başkan Muhittin Böcek, çok beğendiğini söyledi. Başkan Böcek, Arda Türkmen’e gastronomi festivaline katılımlarından dolayı teşekkür ederek, günün anısına selfie çektirdi.

"FoodFest artık bir marka oldu"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 4. FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’ne gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Başkan Muhittin Böcek, Antalya’nın artık bir gastronomi şehri olduğuna dikkat çekerek, "Antalya’mızın yerel lezzetlerini tüm dünyaya aktarmaya çalışıyoruz. Antalya’nın tüm bileşenleri turizmi 12 aya yaymaya çalışıyor. Gastronomi de bu adımlardan bir tanesidir. Antalya’mız her mevsim gastronomi festivaline uygun bir şehir. Her ilçemizin çok farklı ve güzel ürünleri var. Böyle etkinlikler ile de ilçelerimizin yerel ürünlerini dünyaya taşıyoruz. Festivalimiz her geçen yıl büyüyerek, artıyor. Ziyaretçi sayımız, şeflerimiz ve katılımcılarımız ile gastronomi festivalini bir marka haline getireceğiz. Bu yıl festival alanımızı da büyüktük. İlgiden dolayı çok mutluyuz" dedi.

"Gastronomi olmaz ise olmazdı"

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, daha sonra MasterChef Mehmet Yalçınkaya ile ‘Antalya’nın Mutfak Zenginliği’ konulu söyleşide bir araya geldi. MasterChef Yalçınkaya, Başkan Böcek’e gastronomi festivali için teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin başlayıp devamının gelmediğine dikkat çeken Yalçınkaya, "Ancak Antalya bu işi çok güzel yapıyor. Tüm Türkiye iki gündür Antalya’nın gastronomi festivalini konuşuyor. Böyle önemli bir turizm şehrinde gastronomi olmaz ise olmazdır. Artık bu festival ile birlikte büyük bir eksiklik giderildi. Böyle etkinlikle bazen önemli markalar yatırıyor. Örneğin; avokado tropikal bir meyve iken Antalya’nın yerel bir ürünü oldu" dedi.

"İşletmelerimde Antalya’nın birçok ürününü kullanıyorum"

FoodFest Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali’nin bir diğer önemli konuğu ise MasterChef Somer Sivrioğlu oldu. Başkan Muhittin Böcek ile birlikte ‘Antalya Ürünleri ile Uluslararası Mutfaklarda Yer Almak’ konulu söyleşide buluşan MasterChef Somer Sivrioğlu, restoranlarında Antalya’nın susam ve tahin gibi ürünlerini çok sık kullandığını aktardı.

MasterChef Somer Sivrioğlu, Antalya’nın narenciye ürünlerinin çok önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Mutfağımda Antalya’nın ürünlerini çok tercih ediyorum. Yeşilliğin ve narenciyenin tüm çeşitleri burada yetişiyor. Limon, portakal, greyfurttan sonra şimdi lime de çok kullanıyoruz. Avokado artık benim için Türk meyvesi haline geldi. Antalya’da çok farklı avokado ürünleri var. Antalya’da Yörük kültürünü iyi anlatan lokal işletmelerin artması gerekiyor. Antalya sadece turizmde yatak kapasitesi ile değil gastronomi ile de adından söz ettirmelidir."

Başkan Böcek festival alanını gezdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, söyleşilerden sonra festivale katılan şeflere plaket takdim etti. Başkan Muhittin Böcek, şeflerle birlikte selfie de çekerek, bu anı ölümsüzleştirdi. Böcek, daha sonra gastronomi festivali alanını ziyaret etti. Stant açan işletmelere hayırlı işler dileyerek, vatandaşlara sohbet eden Başkan Böcek, vatandaşlara gastronomi festivaline gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi’nin standı da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği kooperatiflerin ürünleri Antalyalı vatandaşların beğenisine sunuldu. Gastronomi festivalinde Antalya’nın marka işletmelerinin katıldığı söyleşi ve konferanslar ile Akdeniz Mutfağı tanıtıldı.