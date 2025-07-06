Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy köyünde, 26. Uluslararası Kuşdili Festivali renkli görüntülerle kutlandı. Kuşköy İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen festivale, Giresun Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, Çanakçı Kaymakamı Furkan Aksoy, Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, Çevre ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde konuşan Giresun Vali Yardımcısı Alpaslan Altınışık, "Yüzlerce yıldır bu zorlu coğrafyada gelenek ve göreneklerinize göre yaşıyor ve yaşatıyorsunuz ve mücadele ediyorsunuz. Daha nice yüz yılar boyunca bu coğrafyada var olmak ve kök salmak için tarihimize, inançlarımıza sahip çıkmamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir" dedi.

Festivalde konuşan Islık Dili Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan, yörede haberleşmede kullanılan ıslık dilinin önemine değindi. Başkan, "Her yıl düzenlediğimiz ıslık dili festivali ile amacımız bu kültürü yaşatmak, tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Dernek olarak Türkiye’nin çeşitli yerlerinde de ıslık dili tanıtım günleri düzenliyoruz. Islık dili, bölgemiz için ve ülkemiz adına önemli bir kültürel değerdir. UNESCO’nun, 7 Aralık 2017 tarihinde ıslık dili kültürünü ’Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’ne alması büyük bir başarıdır" dedi.

Festivalde, en iyi ıslıkla haberleşme yarışması büyük ilgi gördü.

Festival, konserlerle sona erdi.