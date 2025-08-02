Türkiye’nin en köklü triatlon organizasyonlarından biri olan 24. Eğirdir Triatlonu Türkiye Kupası Yarışları’nda ilk gün tamamlandı. 412 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda birçok kategoride dereceye giren isimler belli oldu.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenen 24. Eğirdir Triatlon Türkiye Kupası yarışları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 412 lisanslı triatlet, yüzme, bisiklet ve koşudan oluşan zorlu parkurda ter döküyor. 1-2 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışların ilk startı, 2 Ağustos Cumartesi sabahı saat 06.45’te M3 Erkekler kategorisiyle verildi. Gün boyunca minikler, yıldızlar, gençler, elit sporcular ve paratriatlon kategorilerinde yarışmalar düzenlenirken, triatletlerin kıyasıya rekabeti izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Dereceye giren sporcular belli oldu

İlk günün tamamlanmasının ardından, Yıldız Kadınlar kategorisinde Ayşe Simay Şahan birinci, Nisa Cebeci ikinci, Delfin Eylül Avcı üçüncü oldu. Yıldız Erkekler kategorisinde Kıvanç Ören birincilik, Uzay Tenli ikincilik, Yağız Sarıkaya ise üçüncülük elde etti. M3 Kızlar kategorisinde Tuana Galıç birinci olurken, Zeynep Özer ikinci, Elif Nihan Günal üçüncü sırada yer aldı. M3 Erkekler kategorisinde ise Burak Akkuş birinci, Batuhan Demir Başaran ikinci, Batuhan Serbest üçüncü oldu. Genç Kadınlar kategorisinde Mürya Karayel birincilik, Ecrin Çınar ikincilik, Havin Duman üçüncülük kazandı. Genç Erkekler kategorisinde Dorukalp Azizoğlu birinci, Hızır Deniz Demirleng ikinci, Ege Berk Keskin üçüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren sporcuların madalya ve kupaları, Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer ile Türkiye Triatlon Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi.

Organizasyonun ikinci gününde yarın, yaş grubu sporcuları mücadele edecek.