Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde 1 Temmuz-31 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülecek olan Genel Tarım Sayımı için hazırlıklar tüm yurtta olduğu gibi Muğla’da da devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatları doğrultusunda, TÜİK ile imzalanan protokol kapsamında yürütülen sayım çalışmaları; tarımsal envanterin güncellenmesi, sektörel verilerin sağlıklı biçimde toplanması ve bu verilere dayalı tarım politikalarının oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İl Müdür Yardımcıları, il ve ilçe müdürlüklerinden konu sorumlusu teknik personeller katıldı. Toplantının ardından 13 ilçede, 3 mahallede ilçe müdürlükleri tarafından yerel düzeyde bilgilendirme toplantıları düzenlenerek sayımın amacı, kapsamı ve yöntemi hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Toplantılarda, sahaya çıkacak personelin izleyeceği yöntemler, üreticiyle doğru iletişimin önemi ve verilerin zamanında ve eksiksiz girilmesi gerektiği vurgulandı.

Sayım ne zaman yapılacak?

Genel Tarım Sayımı, 1 Temmuz-31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sayım sırasında; tarımsal üretim, işletmelerin yapısı, hayvancılık faaliyetleri, arazi kullanımı ve çiftçi profilleri gibi geniş kapsamlı veriler toplanacak. Genel Tarım Sayımı Muğla İl Sayım Komitesi Vali Yardımcısı Murat Kahraman başkanlığında oluşturulurken, ‘Genel Tarım Sayımı’ sayım komitelerine bağlı olarak çalışmak üzere tüm ilçelerde kurulacak olan ‘Sayım Büroları’nda yapılacak.

Sayım nasıl yapılacak?

Hane halkı ve hane halkı ortaklığı şeklindeki işletmelere ALO 124 (TÜİK çağrı merkezi) üzerinden SMS ile görüşme tarihleri bildirilecektir. Bu tarihlerde; e-devlet kimlik doğrulama ile web’den soru formu doldurulabilir, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesinde kurulan en yakın sayım bürosuna gidilerek bilgiler yüz yüze görüşme yöntemi ile verilebilir,

SMS bilgilendirmesinde TÜİK tarafından aranacağı belirtilenler, ALO 124 (TÜİK çağrı merkezi) üzerinden telefonla aranacak ve bilgileri derlenecektir. Tüzel kişiler (ticari işletmeler, kooperatifler, şirketler vs) TÜİK tarafından kendilerine verilen/ verilecek olan kullanıcı adı ve şifreleri ile web üzerinden soru formunu dolduracaktır.