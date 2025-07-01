2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Dönem Sonu Müdürler Kurulu Toplantısı, Menteşe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda Menteşe İlçe Millî Eğitim Müdürü İdris Kömürcü başkanlığında yapıldı. Toplantıya, şube müdürleri ile resmî ve özel okul kurum müdürleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını İlçe Millî Eğitim Müdürü İdris Kömürcü gerçekleştirdi. Müdür Kömürcü konuşmasında 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın başarıyla tamamlanmasında emeği geçen tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Konuşmasında yürütülen projelere de değinen Kömürcü, "Eğitim-öğretim faaliyetlerimizin yanı sıra çocuklarımızın gelişimine önemli katkı sunan Millî Eğitim Bakanlığımız projeleri ile Muğla Valimiz Sayın İdris Akbıyık’ın öncülüğünde başlatılan ‘1 Kitap, 1 İnsan’ Projesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün projelerinin uygulanmasında büyük başarılar sağladık. Bu çalışmalar sayesinde öğrencilerimizin ve toplumumuzun geleceğine katkıda bulunmayı hedefledik" dedi.

Kömürcü ayrıca 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’na dair hedefleri de paylaşarak, "Sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş, çevreye duyarlı, kitap okuma alışkanlığı edinmiş, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden bir nesil yetiştirmek adına; yeni dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin katkılarıyla birlikte yeni dönemde de önemli başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Toplantı, okul ve kurum müdürlerinin görüş ve önerilerinin alınması, eğitim-öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin planlamaların yapılmasıyla sona erdi.