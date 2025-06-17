Düzce’de Kahverengi Kokarca’ya karşı biyolojik mücadele dahilinde 20 bin Smurai arısı doğaya salındı.

Güven Köyü’nde, tarım alanlarına ciddi zararlar veren kahverengi kokarca zararlısına karşı biyolojik mücadele kapsamında Samurai arısı salımı gerçekleştirildi. Çalışma, Düzce Valiliği koordinasyonunda ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün organizasyonuyla hayata geçirildi.

Doğaya bırakılan Samurai arılarıyla zararlı popülasyonunun kontrol altına alınması hedeflenirken Vali Aslan, burada yaptığı açıklamada özellikle fındık üretim alanları ile ormanlık bölgelerin birleştiği bu tür hassas bölgelerde biyolojik mücadelenin doğal denge açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Samurai arısı (Trissolcus japonicus), kahverengi kokarca yumurtalarıyla beslenerek zararlı popülasyonunun doğal yollarla azaltılmasını sağlıyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen 20 bin adet Samurai arısı, bugün itibarıyla Düzce genelinde 35 farklı noktada doğaya salındı.