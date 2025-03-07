Tekirdağ Çorlu’da 10 gündür haber alınamadığı öne sürülen vatandaş, tek başına yaşadığı ikametinde ölü bulundu.

Yakınlarının 10 gündür haber alamadığı ileri sürülen Feyzullah Şeker’e ulaşmak için Alipaşa Mahallesi Nurullah Ataç Sokak’taki tek başına yaşadığı ikamet adresine ambulans, itfaiye ve emniyet güçleri sevk edildi. İkametinde hareketsiz vaziyette bulunan 64 yaşındaki Feyzullah Şeker’in hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polis incelemesinin ardından olay yerinden alınan Feyzullah Şeker’in cenazesi otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Feyzullah Şeker’in ölümüyle ilgili polisin soruşturması sürüyor.