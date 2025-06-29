Çeşmeli yazar Mehmet Culum’un son eseri Zor Zamanlar, raflardaki yerini alırken, yazar da kitabıyla ilgili düşüncelerini okurlarıyla paylaştı.

Çeşme Belediyesi’nin düzenlediği "Ilıca’dan Ata’ya Selam" etkinliğinde okurlarıyla buluşan Culum, hem Zor Zamanları hem de önceki eserlerini imzaladı. Etkinlikte yoğun ilgi gören yazar, kitabın ortaya çıkış sürecine dair şu ifadeleri kullandı:

"Son zamanlarda çeşitli söyleşi ve imza günlerimde, bazı okurlarımın beş kitabımı birden alıp okumakta zorlandığını gözlemledim. Bu da bende, daha ince ama yine de olabildiğince kapsamlı bir kitap yazma düşüncesini doğurdu. İşte elinizde tuttuğunuz bu ‘hikâye’ kitabım, bu düşüncelerle ortaya çıktı. Kitabımda, titizlikle derlediğim olağanüstü hikâyelerimi; insan yaşamlarının inanılması güç dilimleriyle birlikte tarihsel bir boyut içinde anlatıyorum. Çünkü insan ve tarih, kendimi bildim bileli vazgeçemediğim iki öncelik olmuştur."

Culum, eserlerinde sıkça yer verdiği coğrafi ve kültürel arka plana da şu sözlerle değindi:

"Çeşme-Ilıca-Alaçatı üçgeninde doğup büyüdüğüm için, kitaplarımda yer alan hikâyelerin çoğunda Türk-Yunan sosyolojik olayları, kültürleri ve tarihsel gelişmeleri işlerim. Zor Zamanlar da bu çizgide bir kitap. Yalın ama derin anlatımıyla, yine bu bölgenin insanına ve tarihine dair çok şey anlatıyor."

Yazar, kitabı yalnızca tarihî ya da coğrafi bir anlatı olarak değil, aynı zamanda insan ruhunun ve yaşamın derinliklerine dair kısa ama çarpıcı bir bakış olarak şöyle tanımlıyor:

"Romanlarımın ardından bu kez daha farklı bir anlatı türüyle, ama yine aynı özenle hazırlanmış bir başucu kitabı sunuyorum. Umuyorum ki okurlarım bu hikâyelerde kendilerinden, geçmişlerinden, çevrelerinden bir parça bulur."

Zor Zamanlar, "Mehmet Culum’un anlatı geleneğini sürdüren, fakat hacmi bakımından daha sade; içeriğiyle ise yine derinlikli bir kitap" olarak beğeniye sunuldu.