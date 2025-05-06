Tokat’ın Zile ilçesindeyapılan motosiklet denetimlerinde 25 motosiklete işlem yapılırken, sürücülere toplam 100 bin TL ceza kesildi.

Zile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Trafik güvenliğini sağlamak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan uygulamalarda, çeşitli ihlaller tespit edildi. Yapılan denetimlerde toplam 25 motosiklete işlem yapıldığı bildirildi. Sürücülere, yetkisiz belgeli motor kullanmak, tescilsiz motosikletle trafiğe çıkmak ve kasksız motosiklet kullanmak gibi nedenlerden dolayı cezai işlem uygulandı. Söz konusu ihlaller nedeniyle toplamda 100 bin TL idari para cezası kesildi.